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НовостиОбщество9 июня 2023 5:17

10 июня в Спасо-Прилуцком монастыре пройдет фестиваль православной кухни

Состоится урок колокольного звона
Евдокия САХАРОВА

Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде в субботу, 10 июня на территории Спассо-Прилуцкого монастыря состоится областной фестиваль православной кухни. Об этом сообщает портал культуры в Вологодской области.

Служители храмов и монастырей Вологды, Ярославля и Череповца представят свою выпечку. Состоится и ярмарка «Вологда православная» с вологодскими товарами.

Кооперативный колледж проведет бесплатные мастер-классы. Состоится конкурс постной кухни. Служители Вологодской епархии проведут урок колокольного звона.

Попробовать монастырскую пищу смогут все желающие. Оценивать кулинарное мастерство будет жюри. Праздник начнется с божественной литургии.