Настоящему Вологодскому продукту - 20 лет

Настоящему Вологодскому продукту - юбилей. Его зарегистрировали 9 июня 2003 года. На сегодняшний день 81 предприятие Вологодской области производит 4705 наименований продукции под брендом «Настоящий Вологодский продукт». Продукция поставляется на прилавки магазинов в 85 регионов России и страны ближнего зарубежья.

В системе добровольной сертификации НВП могут участвовать только вологодские производители. Она обеспечивает полную прозрачность условий производства и позволяет проверить степень соответствия качества товара вплоть до определенной партии. Найти такую продукцию на прилавке можно по товарному знаку на упаковке или этикетке.

Сейчас на Вологодчине работают 224 магазина НВП и 28 магазинов за пределами региона: по 10 в Архангельской области и Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской области и в Республике Карелия, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.