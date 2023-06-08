На Вологодчине начали расти грибы

Фото: "Звезда" Шекснинского района.

В лесах Шекснинского района пошли грибы. Местные жители удивлены урожаем и ранним открытием сезона.

Как сообщает районная газета «Звезда», 1 июня жительница деревни Пача Железнодорожного поселения Ирина Денисова умудрилась набрать подберезовиков в деревне. Еще раньше, в мае, фото прислала Наталья Носовёнкова.

Как выяснилось, земля в мае достаточно прогрелась. Потом пошли дожди. Чем не повод появиться грибам? Причем подберезовикам и подосиноватикам. А сморчки и строчки стартовали и еще раньше. Они уже отошли.