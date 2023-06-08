Череповецкие авиаперевозчики уходят с нескольких маршрутов

Не полетаешь: "Северсталь Авиа" прекратила полеты из аэропорта Архангельск «Васьково» на Москву и Питер. Там плохая взлетно-посадочная полоса.

Как сообщает портал НьюсВо, длина взлетно-посадочной полосы в Васьково составляет 2,5 км. Покрытие там выполнено из бетонных плит. Аэропорт ориентирован на местные авиалинии. Сейчас он вынуждено принимает международные и междугородние рейсы, так как международный аэропорт "Архангельск" (Талаги) закрыт на реконструкцию.

Череповецкие авиаперевозчики проинформировали клиентов о прекращении выполнения полетной программы с 13 июня 2023 года. Полеты череповецких линий будут прекращены на направлениях Пулково – Васьково – Пулково и Москва (Шереметьево) – Васьково – Москва (Шереметьево). Пассажиры отмененных рейсов могут вернуть авиабилеты по месту приобретения, заявили в авиакомпании. Но это уже вызвало волну возмущения. Потому что при попытке оформить возврат билетов на сайте с каждого билета стало удерживаться по 2000 руб.

"Возврат же осуществляется по инициативе авиакомпании, а не клиента!", - негодуют пассажиры.

В авиакомпании заверяют, что деньги за билеты будут возвращены в полном объеме, в течение 3-10 дней, в зависимости от условий банка. Но пассажиры все равно не довольны: они теряют деньги, им придется покупать билеты на другие рейсы уже по более высокой цене.

Длина взлетно-посадочной полосы в Васьково составляет 2,5 км, но покрытие выполнено из бетонных плит. Аэропорт ориентирован на местные авиалинии. Сейчас он вынуждено принимает международные и междугородние рейсы, так как международный аэропорт "Архангельск" (Талаги) закрыт на реконструкцию.