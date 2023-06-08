За 3,2 млн рублей недополученных государством судебного пристава из Череповца оштрафовали

В Череповце судили старшего судебного пристава. Он признан виновным по ч.1 ст. 285 и ч.1 ст. 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение власти).

В 2019 году он незаконно прекратил более 500 исполнительных производств, по которым должники не оплатили страховые взносы. В итоге государство понесло ущерб 3,2 миллиона рублей: именно столько средств были признаны безнадежными к взысканию. Кроме того, по одному из исполнительных производств о взыскании алиментов в пользу малолетнего лица руководитель отдела судебных приставов потребовал от подчиненных снять запреты на отчуждение недвижимого имущества. В итоге алиментщик продал квартиру, материально пострадал ребенок. Как сообщает региональное управление СКР, преступления были раскрыты сотрудниками вологодского управления ФСБ.

А сейчас был вынесен приговор. Суд приговорил бывшего старшего судебного пристава к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

До этого следователи СКР направили в суд несколько уголовных дел в отношении приставов-исполнителей, подчинявшихся старшему приставу. Им назначены судебные штрафы.