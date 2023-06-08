В Вологодской области на рыбалке застрелили 40-летнего мужчину

Ружье нашли в реке.

В Вологодской области на рыбалке был застрелен мужчина. Об убийстве рассказал знакомый одного из очевидцев трагедии. ЧП случилось в Великоустюгском районе. Там пьяные разборки на рыбалке закончились стрельбой.

Три рыбака выпивали, а потом повздорили 3 июня на берегу реки Стрельна. Праздник на реке закончился выстрелом.

40-летний мужчина был убит, его товарищи просто уехали с места преступления.

Об убийстве стало известно только спустя 3 дня. Знакомый одного из очевидцев убийства рассказал о происшедшем полиции.

«На место происшествия незамедлительно выехали следователи СКР, которые при тщательном осмотре обнаружили в реке и изъяли разобранное ружье», - рассказали в региональном СУ СК РФ.

Стрелявший задержан. Следователи выясняют все обстоятельства преступления и мотивы.