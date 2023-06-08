Похоронка из зоны СВО пришла в Вологодскую область

Сергей Балашов. ВКонтакте.

В Вологодскую область пришла трагическая весть. В Кадуйский район пришла похоронка. Соболезнования родным и близким выразила глава муниципалитета Светлана Грачева.

В ходе проведения специальной военной операции погиб 52-летний кадуйчанин Сергей Балашов. Он был смертельно ранен во время выполнения боевых задач. Детали гибели не разглашаются. О дате прощания пока не сообщается.

«Печальная весть пришла в Кадуйский округ… Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Сергея Вячеславовича. Вечная память нашему земляку, защитнику Отечества!» - пишет глава муниципалитета Светлана Грачева ВКонтакте.