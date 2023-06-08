В Череповце награды вручили родным погибших воинов

Трое бойцов СВО из Череповца были награждены Орденом Мужества посмертно. Награды переданы семьям Виталия Бодрова, Никиты Гусева и Григория Фомичева. Торжественная церемония прошла в Парке Победы.

Также на церемонии наградили двух участников спецоперации, отличившихся в боях. Медали «За отвагу» удостоился младший сержант Даниил Федоров. Воин спас жизни товарищей под минометным обстрелом танка. Медалью Суворова отметили рядового Ивана Коршунова за взятие и удержание высоты у села Каменка Изюмского района,

«В этом году День России мы встречаем с особым трепетом и отношением. Мы склоняем голову перед теми, кто пал за свободу и независимость нашей Родины. У России великое будущее, потому что есть настоящие герои, готовые постоять за нас с вами. Благодарю матерей за достойное воспитание сыновей и желаю каждой огромных сил. Помните, что мы - единый и сплоченный народ», - выразила слова благодарности и соболезнований родным погибших героев глава города Маргарита Гусева.