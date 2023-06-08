Фото: ВКонтакте, Вячеслав Панов.

В зоне СВО погиб вологжанин Николай Колтаков. Он ушел добровольцем в январе. О смерти земляка сообщил глава Никольского района Вячеслав Панов.

«Официально стало известно, что в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб наш земляк Колтаков Николай Александрович», — сообщил он.

Глава добавил, что Николай Колтаков отправился служить добровольцем в январе 2023 года.

"Николай погиб, исполняя воинский долг, как герой, отдав жизнь за безопасность нашей страны. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, сослуживцам погибшего. Это невосполнимая утрата. Вместе с родными скорбит весь Никольский район", - пишет Вячеслав Панов ВКонтакте.