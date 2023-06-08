Вологодские пожарные спасли троих человек из задымленной двухэтажки

Пожарные спасли людей на пожаре в поселке Рубцово. Им пришлось вскрывать задымленные квартиры.

ЧП на лестничной клетке случилось на втором этаже кирпичного дома в ночь на 8 июня. В поселке Рубцово Сосновского территориального управления Вологодского округа около половины второго ночи загорелась тумба на втором этаже двухэтажного кирпичного жилого дома.

По словам сотрудников регионального управления МЧС, на ликвидацию очага возгорания было отправлено 20 пожарных. В результате пожара сгорела тумба, оплавлены автоматы защиты электрощитка, повреждена отделка лестничной клетки.

Пожарным пришлось вскрывать две квартиры в подъезде, чтобы убедиться в отсутствии пострадавших. Звеном газодымозащиты были спасены три человека.

В настоящее время прорабатываются две версии происшествия – короткое замыкание электропроводки в щитке и поджог.