Преподаватель на курсах рабочих специальностей не получил почти 100 тысяч рублей

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В Вологде преподаватель не получила зарплату - почти сто тысяч рублей.

32-летняя организатор курсов рабочих специальностей не заплатила преподавателю за его труд и попала под статью. Возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, подозреваемая, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, организовала в г. Вологде платные курсы обучения рабочим специальностям. С января по май 2023 года работодатель допускала нарушение конституционных прав одного из преподавателей на вознаграждение за труд», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Сумма задолженности составила около 97 тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Принимаются меры по погашению задолженности.