Череповецкий создатель сайта отправится под суд

Создатель сайта из Череповца пойдет под суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием телекоммуникационных сетей, а также приобретении и хранении психотропных веществ. По версии следствия, в декабре 2022 года он создал интернет-магазин по продаже наркотиков. Вскоре он бы вычислен и пойман.

Как оказалось, он сам потреблял наркотики. При задержании были обнаружены и изъяты приспособление для курения и психотропное вещество в значительном размере, предназначенное для личного употребления. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области, уголовное дело готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу.