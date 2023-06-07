Богатыри земли русской рождаются прямо на площади Химиков в Череповце

Стоп-кадр видео. Вадим Германов, ВКонтакте.

Мэр стального города Вадим Германов восхитился деревянными шедеврами. Они создаются прямо на глазах горожан. В Череповце идет работа: в центре города слышен звук работающих пил.

"Посмотрите, как рождаются деревянные шедевры на площади Химиков в Череповце. Так и хочется написать: «Легким движением руки бревна превращаются…». Хотя на самом деле из бревна осины легко можно сделать только лишь осиновый кол. Здесь же за каждым проектом — кропотливая работа и невероятное внимание к деталям, " - пишет на странице ВКонтакте градоначальник.

«Богатыри земли Русской» - тема фестиваля этого года. В город съехались мастера из России и Беларуси.Итоги конкурса будут подведены уже 11 июня.

"Приходите в воскресенье на площадь Химиков и попробуйте отыскать среди деревянных шедевров Дядьку Черномора. А в ближайшие дни здесь можно наблюдать за работой мастеров. Они трудятся ежедневно с 9 до 20 часов", - приглашает всех мэр.

Представленное видео - со страницы Вадима Германова ВКонтакте.