Девятиклассница в Череповце на экзамен пришла с гарнитурой в ухе

В Череповце девятиклассницу удалили с экзамена по русскому языку: из-за забытых наушников ее отправили на пересдачу. Инцидент произошел 6 июня. Об этом сообщает официальный сайт города. Ситуацию прокомментировали чиновники от образования.

«Она прошла на экзамен с гарнитурой в ухе: забыла достать. Наушниками не пользовалась. Нарушение заметили. В пунктах есть общественные наблюдатели, аудитории под видеонаблюдением. Девочку удалили с экзамена, результаты будут аннулированы. Школьница пересдаст русский в сентябре. На экзамене запрещены справочные материалы, средства связи, в том числе телефоны, смарт-часы», — приводит cherinfo слова начальника отдела общего и дополнительного образования управления образования Череповца Светланы Клейнер.

Напомним, экзамен по русскому языку обязателен. Второй обязательный экзамен, по математике, девятиклассники будут сдавать 9 июня.

Всего в Череповце 3 858 девятиклассников.