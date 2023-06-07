Губернатор области заявил о возможности открытия филиала медицинского вуза на Вологодчине

На Вологодчине может появиться филиал медицинского вуза. Решать дефицит медкадров будут кардинальным способом.

О проблеме с кадрами и как она решается губернатор Олег Кувшинников доложил на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном округе Александре Гуцане. По словам главы региона, работа ведется: потребность в медицинских кадрах с 2018 года удалось снизить на 40%.

Что касается вуза, по словам Олега Кувшинникова, в Вологодской области сложилось исторически, что на ее территории никогда не было медицинского вуза. «Сейчас ведутся переговоры с Ярославским государственным медицинским университетом для того, чтобы открыть на Вологодчине филиал этого вуза и готовить специалистов с высшим медицинским образованием в своем регионе», - поделился планами Олег Кувшинников.

Как отметил глава региона, сейчас в медицинских вузах страны проходят обучение в 1120 студентов и 197 ординаторов из Вологодской области. Только в 2022 году в медицинские организации области трудоустроился 391 молодой специалист, в 2020 году - 277 человек, а в 2021 году - 366 человек.