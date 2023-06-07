В Вологодской области увеличат количество бюджетных мест в колледжах

На Вологодчине увеличено количество бюджетных мест в колледжах по проекту «Профессионалитет». Этот федеральный проект инициирован президентом страны и включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. На Вологодчине сейчас по профессиям и специальностям «Профессионалитета» уже обучаются первые 550 студентов. А в 2023-2024 учебном году количество бюджетных мест для абитуриентов будет увеличено до 650.

«Вологодская область стала одним из первых регионов-участников проекта, - сообщил первый заместитель губернатора Эдуард Зайнак.

По его словам, на базе Череповецкого металлургического колледжа имени академика И.П.Бардина, Череповецкого технологического и Череповецкого химико-технологического колледжа созданы образовательно-производственные центры по трем ведущим отраслям - химической промышленности, металлургии и машиностроению - совместно с ведущими работодателями региона: ПАО «Северсталь» и АО «Апатит».

В новом учебном году появятся две новые специальности - «Аддитивные технологии» на базе Череповецкого технологического колледжа и «Организация перевозок и управление на транспорте» на базе Череповецкого металлургического колледжа имени академика И.П. Бардина.

Увеличены контрольные цифры приема по профессии «Сварщик ручной и частично механизированной сварки» и профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

В колледжах созданы 34 образовательно-производственных пространства - современные мастерские, лаборатории и учебные кабинеты, оборудованные под технологические процессы предприятий: лаборатории технологических процессов, интерактивные и VR тренажеры, электромонтажная лаборатория, лаборатория систем промышленной автоматизации, слесарно-механическая мастерская, учебный сварочный полигон, учебный полигон слесарной и механической обработки металла и многие другие.

Программа подготовки предусматривает максимально приближенную к условиям производства форму обучения и сокращенные сроки подготовки выпускников. Тесный контакт с предприятием-партнером позволяет будущим выпускникам еще до официального трудоустройства погрузиться в корпоративную культуру будущего работодателя.

Официальная информация о количестве бюджетных мест и направлениях подготовки размещена на сайтах колледжей и техникумов. Прием заявлений стартует не позднее 20 июня и продлится до 15 августа.

Добавим, что всего в 2023 году прием на первый курс будут проводить 33 колледжа и 6 структурных подразделений вузов. Установлено 7997 бюджетных мест, 7372 из них - за счет областного бюджета, 625 – за счет федерального. Для выбора выпускников определено 113 направлений подготовки.

Открыты телефоны горячих линий на базе Центра опережающей профессиональной подготовки Вологодской области (8172) 23-99-29, а также Департамента образования (8172) 23-01-01, для лиц с инвалидностью и ОВЗ - на базе Центров развития профессионального инклюзивного образования Вологодского колледжа технологии и дизайна (8172) 75-19-06 и Череповецкого лесомеханического техникума (8202) 44-00-80.