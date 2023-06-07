Молодой череповчанин взял авто своей знакомой и разбил

Взял доехать и разбил чужое авто.

В Череповецком районе полицейские задержали угонщика автомобиля у знакомой.

В дежурную часть с заявлением об угоне автомобиля Ауди обратилась женщина 1968 г.р. Она одолжила машину свой дочери, которая поехала на день рождения к знакомым в деревню Ботово. Однако в ходе празднования иномарку, припаркованную возле дома, угнали.

Ориентировка на автомобиль была направлена нарядам полиции, дежурившим в районе. В итоге машина была найдена в кювете в черте города Череповца. Водитель ее 2001 г.р. находился рядом.

Он рассказал, что не имеет водительских прав, но взял автомобиль своей знакомой, чтобы добраться до города. В итоге оказался в кювете. Он не пострадал.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Череповецкому району возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции данной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Вероятно, мужчина будет наказан и за езду без прав.