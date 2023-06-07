В Вологде вычислен вор из пункта выдачи товаров

Полиция выловила вора из пункта выдачи товара.

Вологжанин заказал телефон в интернете и получи его в одном из пунктов выдачи. Но после этого он подменил гаджет, и вернул в коробке другой телефон.

Продавец, не заподозрив обмана, вернул всю сумму за товар.

Старый телефон обнаружили во время сортировки товара. Ущерб был оценен в размере 15 000 рублей.

Руководитель пункта выдачи обратились в полицию. В итоге покупатель 32 лет был установлен.

«Мужчина сознался в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит лишение свободы.