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НовостиОбщество7 июня 2023 2:32

Губернатор Олег Кувшинников наградил героя спецоперации медалью "За отвагу"

Он воевал на передовой в районе Сватова
Источник:kp.ru

Государственную награду Российской Федерации участнику специальной военной операции вручил Губернатор области Олег Кувшинников. Торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню России, состоялась в Вологде.

Владимир- доброволец. Он принимал участие в боевых действиях на передовой в районе Сватова Луганской Народной Республики. Медалью «За отвагу» мужчина награжден за достойное несение службы, соответствующий Указ подписан Президентом РФ в мае.

"Мой дед принимал участие в Великой Отечественной войне, дошел до Берлина и там погиб. Он, так же как и я, служил в десантных войсках, это сподвигло меня принять единственно верное решение... Я не мог остаться в стороне, — поделился Владимир. — Медаль, которой я награжден, моего взвода, всех ребят, которые окружали меня там,.."

На награждении присутствовали супруга Татьяна и младший сын. Семья безоговорочно приняла выбор мужчины вступить в ряды добровольцев.