Напиток самарской фирмы "Анди" обнаружили в Череповце

Разливной напиток радовал и цветом, и ценой. До поры, до времени.

В Череповце нашли сидр производства самарской фирмы "Анди". Продукцию ищут по всей стране. Останавливают большегрузы, которые развозят дешевый напиток "Мистер Сидр" по всей стране. Причина — отравления некачественным алкоголем в России. По данным на 6 июня, 26 человек скончались, 86 попали в больницу.

Партию самарского напитка обнаружили на одном из оптовых складов в Череповце.

Проверять череповецкие магазины и оптовые склады сегодня начали специалисты Роспотребнадзора. «Это сидр самарской фирмы „Анди“, но наименование не „Мистер Сидр“, а другое. На всякий случай взяли его на исследование. Партию продукта изымает полиция, оставляет на ответственное хранение предпринимателю. Сегодня пробы сидра отправим в Вологду, результаты исследования будут готовы завтра», — поделилась с журналистами официального сайта cherinfo начальник череповецкого отдела Роспотребнадзора Лаура Петрова.