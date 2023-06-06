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НовостиОбщество6 июня 2023 16:41

У Горбатого моста в Вологде начали монтировать новые светофоры

Летом там изменится схема движения транспорта
Иван Чухнин

У Горбатого моста в Вологде появятся светофоры, там изменят схему движения транспорта. Всего предстоит установить четыре светофора, один действующий перенесут. Сейчас ведется прокладка силовых кабелей и установка опор.

В конце мая сообщили об изменении движения на этом загруженном участке. Движение с него в центр будет разрешено напрямую по улице Мира по двум полосам. А левый поворот с площади Бабушкина на мост отменят для личного транспорта, оставят только для общественного. Считается, что изменения помогут ликвидировать пробки.

Переход на новую схему произойдет в июле.