Сенатор Валентина Артамонова взялась за памятник Владимиру Корбакову в Вологде

Депутат Валентина Артамонова взялась за памятник художнику Владимиру Корбакову.

"Памятнику Корбакову в Вологде – быть!" – заявила на своей странице в социальной сети депутат Госдумы Валентина Артамонова. Напомним, Валентина Николаевна - землячка известного художника. Они оба родились в Сокольском районе.

"Хочу сообщить поклонникам его творчества, а также всем вологжанам хорошую новость: вопрос с установкой памятника решен положительно. Средства на его создание будут предусмотрены поправками к областному бюджету этого года, которые рассмотрят на июньской сессии Законодательного Собрания. Часть средств будет выделена из бюджета города Вологды", - пишет депутат. Планируется использовать макет памятника, который ранее разработал ученик Владимира Николаевича – скульптор из Санкт-Петербурга Александр Кондуров.

Памятник по-прежнему предлагается установить на территории Музейно-творческого центра «Дом Корбакова» по адресу: Вологда, Октябрьская, 13.

Ранее была идея установить памятник к 100-летию со дня рождения художника. Напомним, он родился в 1922 году.