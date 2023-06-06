Мэр Вологды ответил на требование общественности спасти каштан в центре города

Вологжане отстояли каштан в центре города. В группе "Вологда в порядке" появилось обращение о том, что каштан нужно спасти - его нет в проекте обновленной площади. Напомним, центральную площадь Вологды намерены реконструировать.

В итоге за сохранение дерева выступили десятки горожан - у многих он есть на фотографиях, настолько он красив и фотогеничен.

На обращение ответил мэр Вологды: «Я вам больше скажу: вопрос сохранения дерева поднимался и на представлении концепции в прошлом году. Вологжане в этом вопросе единодушны: каштан нужно оставить на площади Революции. Архитекторы прислушались к мнению горожан и внесли изменения в работу».

Проект реконструкции площади Революции в ближайшее время представят на суд общественности и тогда можно будет вновь пересчитать деревья.