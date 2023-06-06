Вологодский офицер Игорь Суханов погиб в бою, прикрывая своих

Гвардии лейтенант Суханов Игорь Анатольевич.

Офицер Игорь Суханов, трижды кавалер ордена Мужества, выпускник высшего военного училища, гвардеец погиб в военной спецоперации на Украине. Игорь Анатольевич родился на Вологодчине. По словам главы Вытегорского района Александра Зимина, гвардии лейтенант Игорь Суханов погиб 4 июня. Шел бой и он прикрывал своих бойцов.

«4 июня 2023 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции героически погиб наш земляк, уроженец Анхимовского сельского поселения гвардии лейтенант Суханов Игорь Анатольевич. Игорь был командиром группы, во время боя прикрывал своих бойцов», - рассказал Зимин на своей странице в соцсетях.

Жители района выражают соболезнование родным героя, благодарят за воспитание достойного сына, защитника Отечества.