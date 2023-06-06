В Вологде ищут смертоносный сидр с улицы Гаражной

На Вологодчине продавцов предупреждают о необходимости снять с продаж и изъять из оборота сидр, изготовленный ООО «АНДИ» в Самарской области. Управление Роспотребнадзора по Вологодской области призывает население не употреблять «Мистер сидр», а при выявлении его в торговой сети просят сообщить в ведомство по телефону 8 (8172) 75-21-23 или на электронную почту tu-rpn@vologda.ru.

Случаи отравления напитком «Мистер сидр» зарегистрированы в нескольких регионах страны. Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации двух жителей Удмуртии, 33 жителей Ульяновской области и 14 жителей Самарской области, а также нескольких случаях, в том числе летальных, в Нижегородской области. Также три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением спиртосодержащим напитком в Пензенской области,

Все факты связывают с употреблением суррогатного алкоголя самарского производства. Возбуждено уголовное дело, предприниматель задержан.

Предварительно установлено, что в опасном напитке содержался метиловый спирт.