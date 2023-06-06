Гигантский каштан в центре Вологды оказался в опасности

Невероятная красота. Фото: Любовь Глибина, "Вологда в порядке".

Необычный каштан в опасности. Так решила вологжанка Ольга Лебедева, не обнаружив заметного дерева в проекте реконструкции главной площади в Вологде. Раскидистое немолодое дерево растет через Советский проспект от областной библиотеки. Наверняка на него обратили внимание многие из тех, кто проходит мимо.

«Хочу обратиться к администрации и мэру города с просьбой оказать содействие в сохранении великолепного каштана, растущего на площади Революции. В проекте реконструкции его, к сожалению, нет, хотя он прекрасно впишется и в новую концепцию площади. Прошу Сергея Александровича быть последовательным в своих решениях и, если взят курс на озеленение города и улучшение экологии, то давайте начнем с сохранения того что есть», - обратилась к мэру жительница Вологды Ольга Лебедева.

Ее обращение поддержали десятки человек. По мнению горожан, каштан действительно украшает площадь, он является фотозоной во время цветения. Внимательное отношение к каждому дереву должно стать правилом, считают горожане. И властям есть шанс его ввести.