Главврач вологодского онкологического диспансера предстанет перед судом из-за взятки и подарков коммерсантов

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела о взятке.

51-летнего вологжанина, бывшего главного врача онкологического диспансера обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, в 2021 году в главврач использовал служебное положение: помог двум коммерческим организациям заключить с медучреждением нескольких контрактов на общую сумму свыше 80 млн рублей.

По мнению следователей, за такое участие в декабре 2022 года мужчина получил от представителя данных фирм взятку в виде 1 млн рублей. Кроме того за него оплатили обед и подарили подарки на общую сумму 24,9 тысяч рублей.

Противоправную деятельность главврача пресекли сотрудники управления ФСБ России по Вологодской области. Подозреваемый был доставлен в региональное управление СК России, где задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ, а в последующем арестован.

По ходатайству следователей СКР на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 5 млн рублей.

Как сообщает СУ СК РФ, обвиняемый вину не признал. Однако "следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с этим обвинительное заключение утверждено прокурором, дело в ближайшее время будет направлено в суд", - комментирует ведомство.