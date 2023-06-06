Из Вологодской областной детской больницы выписали четырехлетнего героя, который выжил на пожаре

За жизнь четырехлетнего ребенка врачи боролись более семи месяцев. Мальчика доставили в областную детскую больницу с пожара с ожогами 65% поверхности тела. Были обожжены голова, шея, туловище, руки, ноги. Часть ожогов были были настолько глубоки, что он перенес 9 операций.

Трагедия произошла в октябре прошлого года в Череповце. Там загорелся дом, отец мальчика и их соседка погибли. А ребенка в критическом состоянии доставили в Вологду.

Врачи провели противошоковую терапию, приступили к интенсивному лечению с круглосуточным мониторингом состояния, с применением аппаратов ИВЛ, гемокоррекцией, нутритивной поддержкой, лечением осложнений ожоговой болезни и ожоговых ран.

Подробности рассказала заведующий отделением анестезиологии и реанимации Вологодской областной детской клинической больницы Елена Благова.

Мальчик пережил 9 операций, в том числе по пересадке кожи. "Глубина и площадь термической травмы были настолько велики, что перевязки приходилось проводить под общей анестезией. Иначе болевой шок выдержать невозможно", - говорят врачи.

Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Он выписан из больницы,