Стали известны голосования жителей Вологды по выбору территорий для благоустройства

Голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» завершено. Участие приняли около 110 тысяч жителей региона. Они выбирали территории для благоустройства в 8 городах области. Предварительные данные озвучил губернатор Олег Кувшинников. В 2024 году финансирование будет выделено на следующие территории:
- площадь имени Бабушкина в Вологде;
- набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста в Череповце;
- лыжероллерная трасса на территории сквера 50-летия Октября в Великом Устюге;
- территория городского пляжа в Белозерске;
- сквер Воинской славы в Тотьме;
- сквер на Соборной площади в Устюжне;
- тротуар по Архангельскому тракту от улицы Володарского до улицы Южная в Вытегре;
- тротуар от ул. Красноармейская до ул. Парижской Коммуны в Кириллове.