Стали известны голосования жителей Вологды по выбору территорий для благоустройства

Голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» завершено. Участие приняли около 110 тысяч жителей региона. Они выбирали территории для благоустройства в 8 городах области. Предварительные данные озвучил губернатор Олег Кувшинников. В 2024 году финансирование будет выделено на следующие территории:

- площадь имени Бабушкина в Вологде;

- набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста в Череповце;

- лыжероллерная трасса на территории сквера 50-летия Октября в Великом Устюге;

- территория городского пляжа в Белозерске;

- сквер Воинской славы в Тотьме;

- сквер на Соборной площади в Устюжне;

- тротуар по Архангельскому тракту от улицы Володарского до улицы Южная в Вытегре;

- тротуар от ул. Красноармейская до ул. Парижской Коммуны в Кириллове.