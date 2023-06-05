В Череповце стартовал фестиваль деревянных скульптур

В городе металлургов 5 июня участники из Череповца, Вологды, Абаканово, Великого Устюга, Лосино-Петровского, Балашихи, Ижевска, Москвы, Вельска, Олонца и Беларуси начали работать на площади Химиков. В этом году темой фестиваля деревянных скульптур назвали «Богатыри земли Русской». Об этом сообщил официальный портал города.

Материалом послужат шестиметровые осиновые стволы - их специально привезли из Пошехонья. Дерево распредилили жеребьевкой. Теперь участникам предстоит ежедневная работа до 10 июня с 9 до 20 часов. Финал конкурса намечен на 11 июня.

«Жюри будет работать 11 июня с 11 до 12 часов. Затем будет презентация скульптур, итоги подведем в 14:30. Оцениваться будет соответствие теме, оригинальность, выразительность и мастерство проработки деталей», — рассказала заместитель мэра Череповца Наталья Стрижова.

Победителю выплатят 100 тысяч рублей, обладателю второго места — 80 тысяч, третьего — 60. Деревянные скульптуры останутся на площади Химиков до 17 июня.

До 17 июня деревянные скульптуры простоят на площади Химиков. Также в группе фестиваля запустят голосование за приз зрительских симпатий.