Мужчину с браслетом на ноге оштрафовали за уход из дома в Вологодской области

Мужчина с браслетом на ноге был оштрафован. Жителя Верховажского района обязали сидеть дома, но он отлучился. Штраф составил две тысячи рублей. 27-летнего местного жителя районный суд признал виновным "в нарушении меры пресечения".

Установлено, что мужчину обвиняют в совершении кражи. Суда он должен был дожидаться дома - ему была избрана мера пресечения в виде запрета покидать жилище ночью на срок 28 суток. Для контроля ему надели специальный электронный браслет.

«Спустя неделю мужчина допустил нарушение, то есть удаление из радиуса действия мобильного контрольного устройства на расстояние более 5 метров», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 2000 рублей.