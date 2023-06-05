В Вологде с воинскими почестями похоронили Сергея Ротару

Сергей Ротару похоронен 25 мая в Вологде.

Погиб вологжанин Сергей Ротару, призванный в зону СВО в ходе частичной мобилизации.

Трагедия произошла 22 мая. Отпевание военнослужащего прошло в храме Александра Невского Вологды 25 июня. Воин был хоронен на Козицинском кладбище со всеми воинскими почестями.

Сергей - сямжанин. Он родился в Сямженском районе, окончил Гремячинскую среднюю школу. Осенью прошлого года Сергей был призван на службу. Однако получил смертельное ранение.

Учительница Сергея Елена Уварова вспоминает его как доброго и честного парня: «Весёлый, прикольный, добрый, честный. Всегда готов прийти на помощь, всегда готов забыть про свои интересы ради ближних, друзей, родных, Родины... 22 мая 2023 года Сергей погиб...».