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НовостиОбщество5 июня 2023 12:34

В Вологде с воинскими почестями похоронили Сергея Ротару

Он погиб в зоне СВО
Иван Чухнин
Сергей Ротару похоронен 25 мая в Вологде.

Сергей Ротару похоронен 25 мая в Вологде.

Погиб вологжанин Сергей Ротару, призванный в зону СВО в ходе частичной мобилизации.

Трагедия произошла 22 мая. Отпевание военнослужащего прошло в храме Александра Невского Вологды 25 июня. Воин был хоронен на Козицинском кладбище со всеми воинскими почестями.

Сергей - сямжанин. Он родился в Сямженском районе, окончил Гремячинскую среднюю школу. Осенью прошлого года Сергей был призван на службу. Однако получил смертельное ранение.

Учительница Сергея Елена Уварова вспоминает его как доброго и честного парня: «Весёлый, прикольный, добрый, честный. Всегда готов прийти на помощь, всегда готов забыть про свои интересы ради ближних, друзей, родных, Родины... 22 мая 2023 года Сергей погиб...».