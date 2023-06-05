В Вологде скончался знаменитый диктор областного радио Владимир Овчинников

Фото: Вести35.

В Вологде скончался журналист Владимир Овчинников. Он проработал на областном радио больше 30 лет. Ее голос - удивительной силы и глубины, наверно, знали во всех уголках Вологодчины. К примеру, его голосом объявляются названия остановок в автобусах и троллейбусах. До сих пор его голосом «говорит» реклама на Вологодском областном радио.

Владимир родился на севере, но в Вологде прожил большую часть жизни.

Как ему часто признавались слушатели даже в начале его радийной карьеры, он им представлялся весьма солидным, серьезным, представительным мужчиной непременно в белом костюме. На самом деле это был высокий, подтянутый молодой человек, обладавший, кроме уникального низкого голоса, необыкновенным чувством юмора.

Как пишут «Вести Вологда», Владимир Овчинников являлся представителем классической школы дикторов. В январе 2019 года Владимир ушел на заслуженный отдых. В последнее время тяжело заболел.

О месте и времени прощания сообщим дополнительно.