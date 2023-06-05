На дорогах Вологодской области произошло 42 ДТП с лосями

В Вологодской области с начала года случилось 42 ДТП с лосями. Об этом сообщил облохотдепартамент.

По статистике, с конца мая до июля под колеса попадают в основном годовалые лоси. Это молодые особи, которых отгоняют от себя вновь отелившиеся лосихи. Молодняк активно перемещается по угодьям в поисках подходящих мест обитания», — сообщает облохотдепартамент.

По сообщению чиновников, на дорогах области смонтировано свыше 140 километров заграждений вдоль трасс.

На федеральных дорогах установят дополнительные информационные щиты, предупреждающие о внезапном появлении на дороге дикого животного.

Кроме того, в ночное время весной и осенью во время повышенной активности лосей трассы патрулируют сотрудники облохотдепартамента.