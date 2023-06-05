В Череповце каждый второй день регистрируют угон велосипеда или самоката

Ребенок взял покататься чужой велосипед без спросу. Стоп-кадр.

В Череповце зафиксирован резкий рост краж самокатов и велосипедов. По словам мэра города, кражи велосипедов и самокатов вышли на второе место в криминальных сводках, уступая только дистанционным мошенничествам.

По словам мэра города металлургов Вадима Германова, только за апрель и май в городе было зафиксировано более 30 фактов краж самокатов и велосипедов.

В соцсетях градоначальник выложил видео, на котором шестилетний мальчик взял чужой велосипед. Его выловила полиция.

«На видео — пример того, как пропадают велосипеды, оставленные на улице. Шестилетний ребенок в лучших традициях фильма «Угнать за 60 секунд» завладел чужим двухколесным средством передвижения и уехал кататься. Полиция оперативно нашла героя и вернула велосипед законной владелице», - рассказал Германов.