В Череповце ДТП устроил мужчина переодетый в женщину

Формами водитель вполне походил на женщину.

В Череповце в воскресенье на перекрестке улицы Архангельской и проспекта Победы произошло ДТП при движении в сторону моста.

За рулем находился водитель в женском платье и парике. Как выяснилось, это все де мужчина, 50-летний водитель уже попадался полиции в апреле. Он судим и ему запрещено передвигаться по городу после 23.00: он отбывал срок за преступление.

Свой вид переодетый мужчина объяснил, что "находился в образе".

От него сильно пахло спиртным, так что было произведено медосвидетельствование. Оно показало наличие в крови алкоголя.