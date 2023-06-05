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НовостиОбщество5 июня 2023 7:17

В Череповце ДТП устроил мужчина переодетый в женщину

50-летний водитель был судим и пьян
Иван Чухнин
Формами водитель вполне походил на женщину.

Формами водитель вполне походил на женщину.

В Череповце в воскресенье на перекрестке улицы Архангельской и проспекта Победы произошло ДТП при движении в сторону моста.

За рулем находился водитель в женском платье и парике. Как выяснилось, это все де мужчина, 50-летний водитель уже попадался полиции в апреле. Он судим и ему запрещено передвигаться по городу после 23.00: он отбывал срок за преступление.

Свой вид переодетый мужчина объяснил, что "находился в образе".

От него сильно пахло спиртным, так что было произведено медосвидетельствование. Оно показало наличие в крови алкоголя.