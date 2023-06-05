В череповецком "Алмазе" урезают ледовое поле

Фото: Ледовый дворец, ВКонтакте.

В «Алмазе» уменьшают хоккейную арену. Она будет уже на два метра, ее ширина составит 26 метров. Это "канадский" размер. Ранее сократили поле в Ледовом дворце.

«В Ледовом дворце хоккейную арену уже сузили. На той площадке наша молодежная команда „Алмаз“ проводит официальные матчи МХЛ. Периодически хоккеисты тренируются на арене „Алмаза“, и получается, что они потом выходят играть на площадку другого размера. Мы хотим прийти к единому формату хоккейных арен, чтобы игроки не испытывали неудобства во время тренировок и матчей. К 13 июля арена должна быть полностью готова», — цитирует cherinfo слова директора Ледового дворца Александра Сергушева.

В «Алмазе» две ледовые площадки, одна хоккейная арена, на второй проводят массовые катания.