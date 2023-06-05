На Вологодчине с начала года расширенный неонатальный скрининг прошли 3 500 новорожденных

В Вологодской области с начала года заработала программа расширенного неонатального скрининга. Младенцев теперь проверяют на 36 генетических болезней. С начала года расширенный неонатальный скрининг прошли 3 500 новорожденных, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. У двух младенцев благодаря скринингу нашли врожденные болезни.

У одного ребенка выявили врожденный гипотериоз - нарушение функции щитовидной железы. У другого ребенка диагностировали спинальную мышечную атрофию второго типа. Новорожденного обследовали в детской клинической больнице в Вологде. Дорогостоящими препаратами его обеспечит фонд «Круг добра».

«Эти отклонения не проявляются при рождении, их можно выявить только в специализированной лаборатории. Образцы крови направляют в медико-генетический центр Санкт-Петербурга. На генном уровне специалисты видят не только хромосомные аномалии, но и предрасположенность к ним. При подозрении на какое-либо заболевание обследование проводят в медико-генетическом научном центре имени академика Бочкова в Москве», — рассказал начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников.