Подъезды к отремонтированному мосту в Вологде оказались опасными для автомобилей

В Вологде шесть машин пробили колеса у тоннеля на улице Герцена. ДТП происходили на въезде на новый мост через Шограш. Информация прозвучала в социальных сетях. Водители консультировались с коллегами - как поступать в такой ситуации. Мы ехали мимо и увидели знакомого, вышли спросить, что случилось, оказалось, у машины пробито колесо. Таких еще было штук пять машин. Пробиты колеса из-за ямы в асфальте перед въездом на мост. Вода стекает, из-за луж аварийного участка не видно. Помогли знакомому поменять колесо. Место было не огорожено", - цитирует портал NewsVo очевидица событий.

Как сообщал чат Baza.net, на место вызывались и сотрудники ГИБДД, и дорожники. Так что пострадавшие могут рассчитывать на компенсацию.

Капитальный ремонт моста через Шограш закончен. Однако, подъезды к мостам со стороны улицы Герцена находятся в плохом состоянии.