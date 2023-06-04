В Соколе операция по спасению кота длилась четверо суток

Длинная лестница и профессиональная сноровка - залог успеха. ВКонтакте, "Сокольские сплетни".

В Соколе прошла операция по спасению кота. Он забрался на дерево и не смог спуститься. Он сидел на дереве без еды и питья. В конце мая кот, забравшийся на дерево в Соколе, переполошил горожан: сидел на ветке в течение почти четырёх дней и жалобно мяукал, не решаясь спуститься вниз сам.

Местные жители пытались его снять, н не сумели - ветки были очень тонки, до него было не добраться. Животному грозила смерть от обезвоживания. В конце-концов горожане достучались до профессионалов. И кот вернулся на землю обетованную.

«Огромное спасибо обществу «Шанс» – отреагировали моментально, обзвонили все службы города! Было много попыток помочь коту, он находился очень высоко уже четвёртые сутки. Спасибо администрации и, самое главное, городской службе спасения. Сработали профессионально», — сообщает группа «Сокольские сплетни».