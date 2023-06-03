Смертельное ДТП случилось под Великим Устюгом

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Две иномарки столкнулись в Великоустюгском районе. Один человек погиб, три человека травмировались.

Трагедия случилась 3 июня, на 382 километре трассы А-123 Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово. Об этом рассказал глава Великоустюгского округа Александр Кузьмин на странице ВКонтакте. По предварительной информации, около 15:30 автомобиль «Форд» выехал на встречку, там двигался автомобиль марки «Шкода». Произошло лобовое столкновение. В результате водитель «Шкоды» скончался, еще три человека получили травмы. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.