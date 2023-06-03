Вологодский депутат намерен продать дачу и купить квартиру за 12 миллионов рублей

Что внутри этого скромного домика за 3,5 миллиона рублей? Фото: Александр Гордеев, ВКонтакте.

Депутат намерен купить квартиру за 12 миллионов и потому продает скромную дачку, обшитую сайдингом, за 3,5 миллиона рублей.

«Вам нужна дача + сауна рядом с Вологдой на Кубенском озере? Тогда это ко мне, жду ваших предложений в личку», — с таким предложением обратился к подписчикам ВКонтакте депутат Законодательного собрания Вологодской области Александр Гордеев. Он обозначил цену – 3,5 миллиона рублей с возможностью торга.

Про цены на рынке недвижимости он доходчиво пояснил, что нормальная квартира стоит порядка 12 миллионов рублей. То есть при зарплате 50 тысяч рублей семейная пара, если не есть и не пить, и не кормить, не одевать, не учить детей, не платить коммуналку и за проезд, сможет приобрести, работая 10 лет.

У молодого отца Александра Гордеева расчет иной: «Сейчас нормальная трёхкомнатная квартира на вторичке стоит порядка 12 миллионов рублей, поэтому приходится всё продать – и дачу, и двухкомнатную квартиру, и ещё ипотеку порядка шести миллионов придётся брать! Жуть!»

Судя по расчетам, двухкомнатная у него худенькая. За 2,5 миллиона рублей продают даже однушки зачастую без ремонта. А как в Вологде выглядят квартиры за 12 миллионов рублей?

Предложений не так и много. Большая часть - более 100 квадратных метров. Одна из них, находящая в историческом центре, без малого 180 квадратных метров, в двух уровнях, 7 комнат. "Лестница винтовая, очень удобная, ступеньки выполнены из красного дерева. На полу во всех комнатах кроме коридоров, кухни, санузлов дубовый паркет... Потолок гипсовый с декоративными гипсовыми розетками... На втором этаже расположены: 5 комнат (из двух комнат выход на лоджию), лоджия, ванная. Квартира очень светлая, окна выходят на солнечную сторону. В подъезде всего 2 квартиры. Подъезд чистый, просторный! Бонусом для покупателя будет кладовка... Помимо идеальной квартиры вы получается и идеальный район для проживая, где можно погулять в парке, пройтись по набережной и выпить кофе в кофейне.., поужинать в лучших ресторанах города, летом покататься на велосипеде, зимой покататься на лыжах!" - говорит сайт.

Правда, продавец просит даже чуть больше 12 миллионов рублей. Но ведь 500 тысяч рублей погоды, согласитесь, не делают.