Мурманчане попали в ДТП в Вологодской области, погиб мальчик

В ДТП с тремя машинами погиб ребенок.

Мальчик погиб, три человека получили травмы. ЧП случилось в Вологодской области.

Мужчина 1989 г.р., житель Мурманской области, на Renault Duster с прицепом двигался от Чекшино в сторону Тотьмы. На оном из участков он выехал на встречку. Там двигался грузовик с полуприцепом, которым управлял вологжанин 1964 г.р.. Он резко затормозил, в него сзади врезалась Daewoo Nexia, которой управлял молодой человек 1997 г.р.

В итоге пострадали люди. Травмы получили водитель Renault и два его пассажира - семейная пара 1969 г.р. и 1957 г.р.. Мальчик 2016 г.р. погиб на месте ДТП.

Трое пострадавших были доставлены в больницу.