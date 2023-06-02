Телефон пропавшего мужчины был активен несколько дней в Череповце

Фото: СУ СК по Вологодской области.

Следователи Череповца продолжают розыск Лопатина Андрея Васильевича, 1972 г.р.. Как сообщалось ранее, 19 июня 2022 года около 15 часов 30 минут череповчанин выехал на автобусе 118 маршрута от остановки «п. Тоншалово» в направлении Череповца. Там он должен был выйти на остановке «Овощная база» и направиться в сторону своего дома на улицу Партизана Окинина, дом № 16.

Однако до сих пор ни его местонахождение, ни тело, не обнаружены. В связи с этим следствие вновь обращается за помощью к череповчанам.

Лопатину на вид 50 лет, он среднего телосложения, рост - 175 см, волосы короткие седые, был одет в черную куртку с оранжевой нашивкой, синие джинсы, черные кроссовки, светлую рубашку, при себе имел мобильный телефон, банковскую карту, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что мобильный телефон пропавшего был активен с 19 июня 2022 года на протяжении нескольких дней на участке местности между Северным шоссе города Череповца и деревней Солманское Череповецкого района.

Лиц, располагающих указанной информацией, просьба связаться по телефону 8-921-532-87-29 (отдел криминалистики).