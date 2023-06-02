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НовостиОбщество2 июня 2023 12:44

Вологодский прокурор не дал в обиду пожилую женщину

Ее обругал в общественном месте молодой хам
Иван Чухнин

В ноябре прошлого года молодой житель Великоустюгского округа в присутствии посторонних оскорбил женщину. Обруганная пожилая землячка терпеть хамство не стала. Она восприняла грубые слова как оскорбление, унижающее её честь и достоинство, и обратилась лично к прокурору Вологодской области Андрею Тимошичеву. Тот потребовал провести по данному факту проверку.

Оказалось, что факт имел место. Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «оскорбление». В итоге прошел суд, который оштрафовал молодого хама на 3 тысячи рублей и взыскал компенсацию морального вреда - 8 тысяч рублей.