Вологодский прокурор не дал в обиду пожилую женщину

В ноябре прошлого года молодой житель Великоустюгского округа в присутствии посторонних оскорбил женщину. Обруганная пожилая землячка терпеть хамство не стала. Она восприняла грубые слова как оскорбление, унижающее её честь и достоинство, и обратилась лично к прокурору Вологодской области Андрею Тимошичеву. Тот потребовал провести по данному факту проверку.

Оказалось, что факт имел место. Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «оскорбление». В итоге прошел суд, который оштрафовал молодого хама на 3 тысячи рублей и взыскал компенсацию морального вреда - 8 тысяч рублей.