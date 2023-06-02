На Вологодчине могут пройти заморозки

На Вологодчине ожидаются ночные заморозки. Тревожную новость для дачников сообщили синоптики. Прохладная погода в регионе ожидается на ближайших выходных - вплоть до заморозков, опасных для сделанных посадок.

По словам синоптиков регионального ЦГМС, в регион поступает арктический воздух. В пятницу на территории Вологодчины ожидаются кратковременные дожди, вечером - на большей части области. Ниже будет температура на западе - ночью до -1, на востоке - до +10. Суббота на Вологодской области ожидается облачной, с умеренными дождями. Причем на западе - значительно прохладней. Температура с запада на восток будет расти от +10 до до +23 днем. В ночь на воскресенье температура может опуститься до 0 градусов, лишь благодаря облачности температура не упадет ниже.

Днем в воскресенье - +13, +15 градусов, дожди и холодный ветер. В ночь на понедельник - снова температура опустится до нуля. Днем температура поднимется до +18 градусов, местами - дожди.