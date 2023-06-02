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НовостиЭкономика2 июня 2023 9:21

Вологодская область в этом году поставила в Китай 122 партии палочек для мороженого

Иван Чухнин

Вологодская область продолжает изготавливать палочки для мороженого для Китая. Только в мае из региона было отправлено на экспорт в Китай 265 тонн палочек. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Согласно официальной информации, государственными инспекторами Россельхознадзора проведен осмотр 10 партий продукции, произведенной предприятиями региона. Вся подкарантинная продукция признана соответствующей фитосанитарным требованиям страны-импортера. Управлением Россельхознадзора оформлены фитосанитарные сертификаты.

Как выяснилось, с начала года из Вологодской области в Китай отправлены 122 партии палочек для мороженого. Их общий вес составил 2695,5 тонны.