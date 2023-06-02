Дистационный мошенник по заявлению вологжанки найден в другом регионе и заключен по стражу

Вологодские полицейские раскрыли дистанционное мошенничество. Житель Ижевска обманул вологжанку на 33 тысячи рублей. В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Вологде обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала, что на сайте бесплатных объявлений искала музыкальную колонку. Найдя подходящий вариант за 33 тысячи рублей, вологжанка списалась с продавцом. Они обсудили все детали сделки. Договорились, что сначала пройдет полная оплата товара. После этого вологжанка перевела деньги, но товар так и не пришел, а аккаунт продавца оказался не активным.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Вологде установили возможного подозреваемого. Им оказался житель города Ижевска 1997 г.р.

Со слов задержанного, таким образом он решил подзаработать, фото колонки нашел в сети Интернет.

По данному факту дознавателем отдела дознания УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключён под стражу.