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НовостиОбщество2 июня 2023 8:45

Вологжане на передовую поставили автомобиль "Нива"

Ее попросили участники СВО
Иван Чухнин

Бойцам в зону спецоперации, на передовую, был отправлен автомобиль "Нива". Технику военнослужащим передали спецпредставитель главы региона по вопросам прохождения службы в условиях СВО Александр Ершов и глава Вологодского округа Сергей Жестянников.

По словам губернатора Олега Кувшинникова, это проходимая, неприхотливая и ремонтопригодная машина. На линии боевого соприкосновения она маневренней крупной военной техники и незаметней. "Ниву" просили сами бойцы.

Ключи передали вологодским военнослужащим. Традиционно, бойцам доставили посылки от родных, выполнили и другие их заказы.