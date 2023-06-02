Вологжане на передовую поставили автомобиль "Нива"

Бойцам в зону спецоперации, на передовую, был отправлен автомобиль "Нива". Технику военнослужащим передали спецпредставитель главы региона по вопросам прохождения службы в условиях СВО Александр Ершов и глава Вологодского округа Сергей Жестянников.

По словам губернатора Олега Кувшинникова, это проходимая, неприхотливая и ремонтопригодная машина. На линии боевого соприкосновения она маневренней крупной военной техники и незаметней. "Ниву" просили сами бойцы.

Ключи передали вологодским военнослужащим. Традиционно, бойцам доставили посылки от родных, выполнили и другие их заказы.