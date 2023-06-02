В Череповце открыли на лето шесть пляжей

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил об открытии в городе пляжного сезона. В городе открыли шесть пляжей, в том числе пляж "Строитель" на улице Горького.

Вадим Германов написал на своей странице в соцсетях, что с купанием лучше не торопиться. В первую очередь, потому что погода для купания, по прогнозам синоптиков, будет неподходящей в ближайшие дни. Во вторых, качество воды. Удовлетворительные пробы оказались только на двух пляжах в Заречье — малом и большом Первомайском. В других пока вода не соответствует требованиям. Повторный забор проб будет на следующей неделе.