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НовостиОбщество2 июня 2023 7:37

В Череповце открыли на лето шесть пляжей

На двух из них можно купаться
Иван Чухнин

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил об открытии в городе пляжного сезона. В городе открыли шесть пляжей, в том числе пляж "Строитель" на улице Горького.

Вадим Германов написал на своей странице в соцсетях, что с купанием лучше не торопиться. В первую очередь, потому что погода для купания, по прогнозам синоптиков, будет неподходящей в ближайшие дни. Во вторых, качество воды. Удовлетворительные пробы оказались только на двух пляжах в Заречье — малом и большом Первомайском. В других пока вода не соответствует требованиям. Повторный забор проб будет на следующей неделе.